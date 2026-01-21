İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Dün bizim bayrağımıza en uzatanlara bu güzel Gaziantep'ten, gaziler kentinden tekrar haykırıyoruz. Yaptığınız şey yanlış. Bu millet bayrağı indirmeyi bırak yan bakanı affetmez." dedi.

Turan, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde Şehit Kamil'in şehadetinin 106. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Şehidin hatıralarını da taşıyan Türk bayrağının Çanakkale'den Gaziantep'e getirildiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Antep gazi bir kent, Çanakkale ise şehitler kenti bir kent. En çok Antep ile Çanakkale'ye yakışırdı bu ilişki ve beraberlik. Çok büyük onurla söylüyorum, şehitler diyarı Çanakkale'mizde bu emanetin saklanması bir onur ve keyif diye düşünüyorum. Zaten tarih boyunca şehit gazi ilişkisi açısından Gaziantep'le Çanakkale'mizin beraberliği bugün bir kez daha taçlanmış oldu. En çok bu iki güzel tarihi kente bu kardeşlik yakışırdı ve bunu tekrar imzalamış olduk. Mübarek ve hayırlı olsun. Değerli Gaziantepliler toprak tırnak içerisinde topraktır. Eğer o toprakta hatıra ve yaşanmışlık varsa burası vatan olur. Yaşanmışlığı ve hatıra yoksa bir arsadan farkı olmaz. Gaziantep'te Fransızlara karşı 14 yaşında büyük bir mücadeleyle adeta sembol haline gelen şehidimizin bu hatırasını yaşatmak hepimizin boynunun borcuydu. Eğer biz bu topraklarımızı arsa değil vatan kılmak, sadece gelecek değil maziyle beraber geleceği inşa etmek istiyorsak hatıralarımızı yaşatmak ve hatıralarımızı yeni nesillere aktarmak durumundayız. Bugün bir bayrak tesliminden öte bir hatıranın yaşanmışlığını tekrar hayata geçiriyoruz."

"Bu millet bayrağı indirmeyi bırak yan bakanı affetmez"

Turan, Terörsüz Türkiye'yle beraber ekonomi ve demokrasi de her türlü yatırımların arttığı bir döneme girmek istediklerini dile getirdi.

Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Dün bizim bayrağımıza en uzatanlara bu güzel Gaziantep'ten, gaziler kentinden tekrar haykırıyoruz. Yaptığınız şey yanlış. Bu millet bayrağı indirmeyi bırak yan bakanı affetmez. 106 yıl şehidinin üzerindeki bayrağı evinin en güzel köşesinde taşıyan bugün bu müzeye teslim eden aileler gibi milyonlarca aile var bu memlekette. Hiç kimse bayrağımıza yan bakamaz, yanlış yapamaz. Gaziantep'ten, gaziler meydanından haykırıyorum. Herkes adamına sahip çıksın. Eğer çıkmazsanız o el kırılır. Bu memleket çok büyük risk alarak Terörsüz Türkiye hikayesini yazmaya başladı. Bölgemizde işsizlik sorun olmasın ekonomi büyüsün, refah artsın diyerek ve yeri geldiğinde sabrederek, yeri geri geldiğinde bir daha kan akmasın diye yutkunarak büyük adımlar attı. İstiyoruz ki Türkiye'mizde de, Suriye'de de, Irak'ta ve İran'da da huzur olsun. Bölge terörsüzlükle beraber anılsın ve büyüsün istiyoruz. O yüzden yanlış yapanlara 'dur' deme görevimiz var. Ama yanlış yapmakta ısrar edenlere de yeri geldiğinde haddini bildirme görevimiz var. Terörsüz Türkiye'ye zarar veren kim varsa altında kalır. Bizim bir daha bu memlekette geri dönerek terörle uğraşma derdimiz yok. Terör bitsin ve bölge ayağa kalksın istiyoruz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de 106 yıl önce vatan için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kentte ülkenin dört bir yanına ait değerlere sahip çıktıklarını söyleyen Çeber, "Bizde bayrağın üstüne basılmaz. Onun için dünyanın herhangi bir yerinde, Kur'an-ı Kerim'e dönük bir tecavüz, bir saldırı olduğu zaman en çok bizim içimiz titriyor. Onun için dün Nusaybin'de o hain girişim olduğu zaman hepimizin içi titredi ve en net şekilde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bunun hesabının sorulacağı ifade edildi." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, kendilerine emanet edilen Türk bayrağına sahip çıkacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Şehit Kamil'in ailesi tarafından bağışlanan ve tabutuna sarılı olan Türk bayrağının sergisi açıldı.

Programın devamında Prof. Dr. Cengiz Savkılı'nın söyleşisi ve Bekir Sıtkı Severoğlu'nun moderatörlüğünde "Milli Mücadele'nin Güney Cephesi'nde Kahraman Çocuklar ve Şehit Kamil" adlı konferansı gerçekleştirildi.

