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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Erciş'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Erciş'te

Politika Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van'ın Erciş ilçesinde seçim güvenliği toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van'ın Erciş ilçesinde seçim güvenliği toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında Erciş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Van Valisi Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüseyin Türker, ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Seçim güvenliği ile ilgili yapılan toplantı ve yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Bakan Yardımcısı Ersoy ilçeden ayrıldı. - VAN

Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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