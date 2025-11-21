Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Antalya Valiliği Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valiliğini ziyaret ederek AFAD toplantısına katıldı. Toplantıda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu gibi konular ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valiliğini ziyaret ederek, Afad'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Antalya Valiliğini ziyaret etti.

Karaloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Hulusi Şahin'den bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, AFAD binasında düzenlenen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu toplantısına katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, bakımevlerinde güvenli bir şekilde barındırılması, dijital olarak kimliklendirilmesi, sahiplendirilmeleri yönünde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının planlama, kapasite ve mevcut durumları, tehlike arz eden hayvanlara yönelik mevcut faaliyetlerin de konuşulduğu toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Politika
