İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı fotoğraf günleri' etkinliğine katıldı - Haberler

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'in Derik ilçesinde 2016 yılında makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen 'Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik ve Mazıdağı kaymakamlıkları ile belediyelerin işbirliğiyle 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına bir dizi etkinlik düzenlendi. 29 Mayıs'a kadar sürecek etkinliklerde futbol, yamaç paraşütü, doğa yürüşü, fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugün yapılan 'Çağrılı Fotoğraflı Günleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, etkinlik kapsamında düzenlenen spor, yemek ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.