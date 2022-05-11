İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var' sorusuna yanıt veremedi: Bunu kimse bilemez

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Çataklı, son dönemin gündemden düşmeyen konusu sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAÇ SIĞINMACI VAR SORUSUNUN CEVABI OLMAZ"

Çataklı'nın sığınmacı konusunu anlattığı sırada Ahmet Hakan tarafından sorulan soruya verdiği karşılık da dikkat çekti. Hakan'ın "Peki toplamda kaç sığınmacı var?" sorusuna yanıt veremeyeceğini belirten Çataklı, "Bunu yüzde 100 kimse bilemez" dedi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemize toplu olarak gelenlere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. Dönem dönem sayı değişiyor ikamet izni ile kalanlar fakat onlar aynı kişiler değil. Uluslararası olarak da gözetim altında yürüyen bir süreç bu. Toplamda ortaya çıkan rakam ise 5 milyon 497 bin 33 kişi. İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.

"SURİYELİ SAYISI 2017'DEN SONRA YATAYA GEÇTİ"

2016'dan sonra gelenlerin sayısı hızla düşmeye başladı. Burada ne oldu? Biz önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Orada 1 milyon 300 bin Suriyeli orada yaşıyor. Operasyonu yaparak o insanları orada tuttuk. Zeytin Dalı operasyonuyla 550 bin, Barış Kalkanı operasyonuyla 300 bin, Bahar Kalkanı operasyonuyla 4 milyon kişi orada tutuldu. Bu sayede 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede 3 milyonda tuttuk. Yalanı bir sanat haline getirmiş olanlar hayali yalanlarını topluma pompalamaya çalışıyorlar. Bizim iki stratejimiz var. Biri güvenli alan oluşturup yeni göçleri dışarıda karşılamak.

"GÖNÜLLÜ VE ONURLU DÖNÜŞ YAPACAKLAR"

Gönüllü, güvenli ve onurlu olarak dönüş yapacaklar. Teşvik ederek göndereceğiz. Biz Suriyelilerle ilgili en kötüyü görmüş ve kitlesel akını durdurmuşuz. Asayiş olaylarına karışanlar sınır dışı ediyoruz.

"SINIRLARIN KORUNMASI İÇİN DESTEK EKİPLER GÖNDERDİK"

Bizim sınırlarımızı korumaktan Kara Kuvvetlerimiz sorumlu. Onun üstüne biz destek olmak için arka alana 2. ve 3. hatlar oluşturarak destek birlik atıyoruz. Biz İçişleri olarak Özel Harekat Polisi gönderdik. Sınırda hattı tutmaya çalışıyoruz. Bir de yasal yollarla gelip çıkmayanlar var. Bu zaman kadar 1 milyon 212 bin kişi yakalandı. Burayı transit olarak kullanmak isteyenler de oluyor. Adamı Erzurum'da yakaladık örneğin, bir yerdeki rejimden kaçıyor. Yakalıyoruz fakat uluslararası korumaya müracaat ediyor. Biz bu saydığımız önlemleri yaptığımızda %90 oranında başarı sağlıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Son 5 yılda yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 212 bin 71. Sınır dışı edilen sayısı ise 324 bin 606. Gönderilirken bir mülakat yapılıyor. 2019 yılında Afganistan'dan gelip yakalanan 201 bin.

"TURİSTLER DE KAÇAK GÖÇMEN SAYILIYOR"

İkametli olarak gelmiş yasal yollarla gelmiş kişilere de mülteci gözü ile bakılıyor. Turistler var örneğin 10 gün geliyorlar tatile. Siz kaçak göçmen olsanız Ayasofya'ya gider misiniz? 4 milyon turist gelmiş geçen sene."