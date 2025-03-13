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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MUHABİR-DER Yönetim Kurulu'nu kabul etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MUHABİR-DER Yönetim Kurulu'nu kabul etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MUHABİR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan ve yardımcılarını makamında kabul ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Muhabirler Derneği (MUHABİR-DER) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

MUHABİR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan ve Genel Başkan yardımcıları Demet Keser, Oya Armutçu, Beyazıt Cebeci ve Hülya Keklik, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Berrin Yücesan, İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'ı dernek faaliyetleri ve projelerle ilgili bilgilendirdi. Görüşmenin ardından Turan, dernek yönetimi ile fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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