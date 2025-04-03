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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bayburt'ta Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bayburt'ta Temaslarda Bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bayburt'a yaptığı ziyaret sırasında Valilik'i ziyaret ederek günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Mustafa Eldivan, Bakan Yardımcısına Bayburt'ta yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Valiliği ziyaret etti.

Vali Mustafa Eldivan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Aktaş, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'a Bayburt'ta yürütülen çalışmalar ile diğer projeler hakkında bilgi veren Vali Eldivan, Bayburt'a vermiş oldukları desteklerden ve ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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