İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara İsrail'in katliamlarını protesto etmek için İncirlik Üssü'ne gidiyor
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara, Şanlıurfa'dan Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkıyor. Sara, İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla harekete geçiyor.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara İsrail'in katliamlarını protesto etmek için Şanlıurfa'dan Adana'daki İncirlik üssüne gidiyor.
Şanlıurfa İHH tarafından organize edilen "Filistin'e Özgürlük Araç Konvoyu"na katılan Sara sosyal medya hesabından da sık sık İsrail'in zulmünü paylaşarak Filistin halkına destek istemişti.
Kaynak: Magazinkolik / Politika