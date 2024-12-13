İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti terör örgütü liderini korkuttu: Elbette endişeleniyoruz

Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti büyük yankı uyandırırken; Kalın'ın ziyareti terör örgütü PYD/YPG'yi rahatsız etti. Terör örgütü PYD lideri Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSUNUN SİHA SALDIRISI BİZİ FELÇ ETTİ"

Öte yandan "Sürekli saldırı altındayız. Türk ordusu tarafından günde en az 80 SİHA saldırısı alıyoruz. Yoğun top atışları var. Bu durum bizi felç etti" diyen Abdi, "Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular" diye konuştu.