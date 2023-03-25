"Yeniden Refah'ın geri dönmesinde "6284" etkili oldu mu?" sorusuna İbrahim Kalın'dan yanıt: Gündeme gelmedi

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin kararını değiştirmesinde 6284 sayılı kanunun pazarlık konusu olup olmadığı merak edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi." dedi.

AK Parti'nin ilk görüşmeyi 11 Mart'ta yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması dahil 30 madde sundu. Taleplerinin olumsuz karşılandığını söyleyen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk başta Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını söyleyip Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

6284 SAYILI KANUN TARTIŞMALARA YOL AÇTI

6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi AK Parti'nin kadın milletvekili dahil pek çok kesimin tepkisini çekerken, Erbakan kapıları tam anlamıyla kapatmadı. Erbakan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" dedi.

"PRENSİPLER KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARDIK"

Bu gelişmelerin ardından önceki gün Yeniden Refah, seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşme gerçekleştiren Erbakan, "Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH KARARINI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Yeniden Refah'ın nasıl karar değiştirip Cumhur İttifakı'na katıldığı merak konusu olurken, Erbakan'ın sözleri, "6284 sayılı kanunun kaldırılması gündeme geldi mi?" sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı NTV canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELLİ İLKELER ÜZERİNDE SONUCA VARILDI"

Yeniden Refah'la ilkeler konusunda anlaşıldığını kaydeden Kalın, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı.

"6284 YASASI GİBİ KONULAR GÜNDEME GELMEDİ"

Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.

"MÜZAKERELERİ BAŞLATAN VE SONLANDIRAN 6284 YASASI DEĞİLDİ"

Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yönlü olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez."