İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Üç İş İnsanı Tahliye Edildi

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Üç İş İnsanı Tahliye Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanları Eyüp Subaşı, Güngör Gürman ve Kabil Taşçı, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanları Eyüp Subaşı, Güngör Gürman ve Kabil Taşçı, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikleri gerekçesiyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden iş insanları Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı, 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma' ve 'Rüşvet verme' suçlarından, Güngör Gürman ise 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet verme' ve 'Örgüte üye olma' suçlarından tutuklandı. Subaşı, Taşçı ve Gürman, bugün etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikleri gerekçesiyle, 'Ev hapsi' ve 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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