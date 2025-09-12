İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Resul Emrah Şahan Tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan hakkında, İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürülen 'Yolsuzluk' soruşturması devam ediyor. Aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler hakkında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında deliller tespit edildi.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde, Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu eylemler neticesinde elde ettiği menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Resul Emrah Şahan'ın savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin ardından 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' ve 'İrtikap' suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Resul Emrah Şahan'ın 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.