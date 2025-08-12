İBB'ye yönelik operasyonla ilgili yeni görüntü: O paralar nereden geldi, kime gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, İBB'ye jandarma tarafından yapılan ikinci operasyon oldu.

TANER ÇETİN'İN İHALELERDEKİ ROLÜ

Soruşturmada, daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, bu ihaleler üzerinden maddi menfaat sağladığı ve kamu zararına yol açtığına dair bulgular elde edildi. Çetin'in bu süreçte suç örgütüyle bağlantılı hareket ettiği ileri sürüldü.

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Yapılan incelemelerde, Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlama sürecinde yer aldığı öne sürülen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

BALYA BALYA PARA VERDİ

Operasyon sonrası Yeni Şafak tarafından servis edilen görüntülerde, soruşturmada tutuklu bulunan Fikri Murat Demir'in, rüşvet parası olduğu iddia edilen yüklü miktardaki paraları, Taner Çetin'in elemanı olduğu belirtilen İBB personeli "Çağla" ile Çetin'in asistanının eşi "Savaş"a teslim ettiği anlar yer alıyor.