İBB'ye yönelik operasyonla ilgili yeni görüntü: O paralar nereden geldi, kime gitti?
Güncelleme:
İBB'deki reklam ihaleleri soruşturmasında 14 kişi için gözaltı kararı verildi. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in yakın şirketlere ihale vererek menfaat sağladığı iddia edilirken, yayınlanan yeni görüntülerde soruşturmada tutuklu bulunan Fikri Murat Demir'in rüşvet parası olduğu öne sürülen balyaları teslim ettiği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, İBB'ye jandarma tarafından yapılan ikinci operasyon oldu.

TANER ÇETİN'İN İHALELERDEKİ ROLÜ

Soruşturmada, daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, bu ihaleler üzerinden maddi menfaat sağladığı ve kamu zararına yol açtığına dair bulgular elde edildi. Çetin'in bu süreçte suç örgütüyle bağlantılı hareket ettiği ileri sürüldü.

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Yapılan incelemelerde, Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlama sürecinde yer aldığı öne sürülen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

BALYA BALYA PARA VERDİ

Operasyon sonrası Yeni Şafak tarafından servis edilen görüntülerde, soruşturmada tutuklu bulunan Fikri Murat Demir'in, rüşvet parası olduğu iddia edilen yüklü miktardaki paraları, Taner Çetin'in elemanı olduğu belirtilen İBB personeli "Çağla" ile Çetin'in asistanının eşi "Savaş"a teslim ettiği anlar yer alıyor.

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıRealist:

127,5 milyar dolar nerede !!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

cahilsin azıcık finansal döküman oku kalıcı olmasın sende kalıcı olmuş

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

560 milyar neredeyse oradadır

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hırsızlar çetesi…İbb’ye kayyum şart artık..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

128 milyar dlr nerede

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

O para nereden çalınmış kaynak nedir.. Chpli bir ekonomist bile bu saçmalığa inanan ahmaklar var dedi haberin ola

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMenderes akdag:

baba ugrasmayin kökten kapatin belediyeyi olsun bitsin.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Şimdi gelir Akpartili belediyeler de araştırılsın diyen şarapçılar..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
