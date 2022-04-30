İBB'de çalışan PKK'lı tartışması sürüyor! İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Bu incelemeler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığı tespit edilen Şafak D. isimli şahıs önceki günlerde İBB'de gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Suudi Arabistan dönüşünde yorumda bulundu. Erdoğan, tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili olarak "İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım" dedi.

"NEDEN 8 GÜN BEKLENDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK üyeliği nedeniyle tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili "İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın" ifadelerini kullandı.

"İBB'YE GÜVENİ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜRLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı'nın İBB'ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki "terörist yakalama" işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb. suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

"YARGININ ASIL İŞİ GÜNÜ GELDİĞİNDE BU KONULAR OLACAKTIR"

Önce "terörist" yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allah'ım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftiracılardan koru."