İmamoğlu, kreş ve metro vaatlerini soran AK Partili vatandaşı ne dediyse ikna edemedi! Sonunda kendisi pes etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, vatandaşın sorularına da yanıt verdi. Kendisinin AK Partili olduğu vurgulayan bir vatandaş ile İmamoğlu'nun yaşadığı diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

"DAHA ÖNCE SIFIRDI ŞİMDİ YAVAŞ YAVAŞ YAPIYORUZ"

İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yaptığını esnada bir vatandaş, "Her mahalleye bir kreş sözünüz vardı. Ne oldu?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu'nun "Biz şuanda Bağcılar'da 4 tane kreş yapıyoruz. Açılan da var. İstanbul genelinde 150 mahallede kreş yapıyoruz. Daha önce sıfırdı. Şimdi yavaş yavaş yapıyoruz." cevabı karşısında ikna olmayan vatandaş bu kez metro üzerinden İmamoğlu'na yüklendi.

"10 TANE METRO AÇTIK DİYE YAZMIŞSINIZ"

"Bugün metroya bindim '10 tane metro açtık' diye yazmışsınız. Nereye temel attığınızı sormak istiyorum? sorusuna İmamoğlu, "10 tane metro yapıyoruz dedik. Bunlardan 2'sini açtık. Mahmutbey-Esenyurt'a biz temel attık. Kirazlı-Halkalı'ya biz temel attık." şeklinde yanıt verdi.

"SONUNA KADAR REİSÇİYİM"

İmamoğlu, verdiği cevaplar karşısında bir türlü ikna olmayan vatandaşa "Sen anlaşılan parti üyesisin. Senin yolun açık olsun" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Vatandaş ise "Ben AK Partiliyim, sonuna kadar "Reisçi"yim diyerek İmamoğlu'na seslendi.