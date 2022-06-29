İmamoğlu, kreş ve metro vaatlerini soran AK Partili vatandaşı ne dediyse ikna edemedi! Sonunda kendisi pes etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşla yaşadığı diyalog gündem oldu. AK Partili olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu'na kreş ve metro vaatlerine ilişkin sorular yöneltti. Soruları tek tek yanıtlayan İmamoğlu, ne yaptıysa da vatandaşı ikna edemeyince "Sen parti üyesisin galiba. Senin yolun açık olsun" diyerek oradan uzaklaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, vatandaşın sorularına da yanıt verdi. Kendisinin AK Partili olduğu vurgulayan bir vatandaş ile İmamoğlu'nun yaşadığı diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.
İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yaptığını esnada bir vatandaş, "Her mahalleye bir kreş sözünüz vardı. Ne oldu?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu'nun "Biz şuanda Bağcılar'da 4 tane kreş yapıyoruz. Açılan da var. İstanbul genelinde 150 mahallede kreş yapıyoruz. Daha önce sıfırdı. Şimdi yavaş yavaş yapıyoruz." cevabı karşısında ikna olmayan vatandaş bu kez metro üzerinden İmamoğlu'na yüklendi.
"Bugün metroya bindim '10 tane metro açtık' diye yazmışsınız. Nereye temel attığınızı sormak istiyorum? sorusuna İmamoğlu, "10 tane metro yapıyoruz dedik. Bunlardan 2'sini açtık. Mahmutbey-Esenyurt'a biz temel attık. Kirazlı-Halkalı'ya biz temel attık." şeklinde yanıt verdi.
İmamoğlu, verdiği cevaplar karşısında bir türlü ikna olmayan vatandaşa "Sen anlaşılan parti üyesisin. Senin yolun açık olsun" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Vatandaş ise "Ben AK Partiliyim, sonuna kadar "Reisçi"yim diyerek İmamoğlu'na seslendi.