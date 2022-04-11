İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili "Cumhurbaşkanı adaylığı" tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir çıkış da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Balat'taki Haliç Sosyal Tesisleri'nde dün akşam gençlerle buluştuğu iftar programında konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?" DİYE SORULDU

İmamoğlu'na sorulan sorulardan biri de Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgiliydi. İmamoğlu, gençlerin 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Seçim takvimi geliştiğinde konuşacağız" dedi.

İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde:"Değişim, bir kişinin seçilmesiyle olmaz. Türkiye'de değişim, aslında bir zihinsel değişimle mümkün. Ve her genç arkadaşım, kendi geleceğini düşünmek zorunda. Ben, 'Gidin siyasetçi olun, partilere üye olun' demiyorum. Ama sağlıklı, akılcı, ihtiyaçlara çözüm bulan, insanları birbiriyle yarıştıran değil, insanları birbiriyle karıştıran ya da birbiriyle münakaşa ettiren de değil.

"HERKESE EŞİT BAKAN ANLAYIŞA DESTEK SUNMALISINIZ"

Benim için herkes aynı. O bakımdan bu şehrin, bu ülkenin sorunlarına çözüm bulan, gençlerini dinleyen, çocukları dinleyen, onların geleceklerine sağlıklı projeleri ekonomide, eğitimde, sanayide, üretimde, teknolojide, tarımda, aklınıza gelecek her hususta bir süreç tanımıyla ortaya koyan, aynı zamanda 'Ben çalışırsam, hakkımı alırım' adalet duygusunu ön planda tutan, adamcılık, kayırmacılık, tanıdık vesaire vesaire kavramlar üzerinden değil, herkese eşit bir sistem sunan anlayışa mutlaka destek olmalısınız.

"EN DOĞRU KİŞİ TERCİH EDİLİR VE SEÇİLİR"

Tabii bunları zaman içerisinde, siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz. Biz de anlatacağız, siz de bizleri dinleyeceksiniz. Başkalarını da dinleyeceksiniz. Ama en doğru kararı verme konusunda ve aktif rol alma konusunda, en fazla gençlerin bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer konu kolay. En doğru kişi tercih edilir ve seçilir. Ama sizlerin aktif olması, bu büyük dönüşüme katkı sunması şart."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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