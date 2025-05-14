İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Hakaret' Soruşturması Başlatıldı

İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Hakaret' Soruşturması Başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terör Suçları Bürosu'ndaki savcılara yönelik ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturmaya tabi tutuldu. İmamoğlu, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Terör Suçları Bürosu'ndaki savcılara yönelik ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu bugün tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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