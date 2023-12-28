İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etti, gazeteciler 'Aynısını yaptınız' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etti. Stüdyodaki gazeteciler ise İmamoğlu'nun yaptığı taklit karşısında kendilerini tutamayarak kahkahalar boğulup "Sesinizi de aynı yaptınız" dediler.

İBB Başkanı İmamoğlu, SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz moderatörlüğünde; gazeteci Uğur Dündar, SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey ve SÖZCÜ yazarları İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Belediye olarak yaptıkları icraatları anlatan İmamoğlu, "500 bine yakın 0-4 yaş arası çocuğu olan anne, çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşıyor. Bunun dünyada örneği yok." dedi.

İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN TAKLİDİ STÜDYOYU KAHKAHALARA BOĞDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen sözlerini sürdüren İmamoğlu, "2019'da seçim meydanlarında 'Ben bunu çıkaracağım' deyince, 'Kimin parasını kime veriyorsun?' dediler." ifadelerini kullanınca stüdyo kahkahalara boğuldu. Gazeteciler, Erdoğan'ın taklidini yapan İmamoğlu'na "Sesinizi de aynı yaptınız" dedi. İmamoğlu ise "Oluyor bazen, sormayın" diyerek karşılık verdi.