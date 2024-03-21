İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği '65 yaş üstüne ücretsiz vapur' vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükada'da verdiği "65 üstü vatandaşlara ücretsiz vapur" vaadiyle gündeme bomba gibi oturdu.

İBB Başkan adayı Kurum'un, yaklaşan yerel seçimler öncesi programını yoğunlaştırdı. Büyükada'da esnaf ziyareti yapan Kurum, ziyaretin ardından Büyükadalılara hitap ederek, 65 yaş üstü vatandaşlara vapur seferlerinin ücretsiz yapılması vaadinde bulundu.

"65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZ, ADALAR'A ÜCRETSİZ GELECEK"

Kurum, konuşmasında "Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.

HALİHAZIRDA VAPUR SEFERLERİ 65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ

Murat Kurum'un, Adalar vapur seferlerini 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz yapma vaadi sonrası gözler İstanbul Şehir Hatları'nın tarifesine çevrildi. Şehir Hatları tarifesine göre halihazırda vapur seferlerinin, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz verildiği ortaya çıktı.

İşte Şehir Hatları'nın açıklaması: