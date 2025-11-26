AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, "İmralı konusunda açıklama yapmıyoruz. Raporun detaylarını görüşeceğiz" dedi.

Yayman, AK Parti grubunda AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi. Yayman, İmralı ziyaretine ilişkin olarak, "Ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yapmıyoruz. Raporun detaylarını görüşeceğiz" dedi. - ANKARA