İngiltere öncülüğünde 30'dan fazla ülkeden askeri yetkili Hürmüz Boğazı için bir araya geldi

İngiltere ev sahipliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla 2 Nisan'da düzenlenen Hürmüz Boğazı konulu zirvenin ardından bu kez 30'dan fazla ülkeden askeri yetkili çevrimiçi olarak bir araya geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, müttefik ülkeler ve uluslararası ortaklardan askeri planlamacılar katıldı.

Toplantıda gelecekte Hürmüz Boğazı'na erişimin güvenli şekilde sağlanmasına yönelik koordinasyon ele alınırken, katılımcı ülkelerin bu kapsamda ortak çalışma yürüttüğü kaydedildi. Toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. - LONDRA

