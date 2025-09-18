Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı
Ankara'da esnafın şikayetlerini dinleyen Hulusi Akar, sanayi bölgesinde karakol olmadığını öğrenince İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradı. Yerlikaya, bölgeye 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi.
Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sanayi bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın en büyük sorunlarından birinin güvenlik olduğunu ve bölgede karakol bulunmadığını öğrenen Akar, durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti.
YERLİKAYA: 6 AY İÇİNDE KARAKOL YAPILACAK
Telefon görüşmesi sırasında esnafın taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, sanayi bölgesine 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi. Akar, esnafın sorunlarının çözümü için çalışmaların süreceğini belirtirken, verilen söz bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.