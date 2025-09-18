Haberler

Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı

Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı

Ankara'da esnafın şikayetlerini dinleyen Hulusi Akar, sanayi bölgesinde karakol olmadığını öğrenince İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradı. Yerlikaya, bölgeye 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi.

Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sanayi bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın en büyük sorunlarından birinin güvenlik olduğunu ve bölgede karakol bulunmadığını öğrenen Akar, durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti.

YERLİKAYA: 6 AY İÇİNDE KARAKOL YAPILACAK

Telefon görüşmesi sırasında esnafın taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, sanayi bölgesine 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi. Akar, esnafın sorunlarının çözümü için çalışmaların süreceğini belirtirken, verilen söz bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Aman fabrika açmayın ha karakol ustune karakol açın cami ustune cami açın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorsan71:

Karakol olsa ne olur yakalananı sallıyolar hırsız ev yapıyorsunuz haramzadeler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
