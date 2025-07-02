Hulusi Akar, Kıbrıs Meselelerine Dikkat Çekti

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile yaptığı görüşmede Kıbrıs'ın milli meselelerinin önemine vurgu yaptı ve Kıbrıslı kardeşlerin yanında olduklarını belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.

Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, haklı Kıbrıs davasını her zaman tanıtmaya devam edeceklerini ve bunu bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Kıbrıs'ın milli meseleleri olduğunu ve her zamankinden daha kritik ve önemli hale geldiğini belirten Akar, bu mesele çerçevesinde her zaman Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Akar, Kıbrıs'ın güvenlik ve savunma meselesine paralel olarak devam eden kalkınma meselesinin de çok önem arz ettiğine işaret ederek, bunun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kıbrıs vatandaşlarına yönelik izolasyonun büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Akar, "Bunun bir an önce düzenlenmesi için her platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takdir edersiniz ki, bu uzun soluklu bir iş. Biz Kıbrıslıyız, Kıbrıslı olmaya devam edeceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra, barış sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıs'taki herkese geldi. Bunun kıymetini bilmeleri lazım." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması ve adil bir çözüm bulunması için her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkati çeken Öztürk, "1974 Harekatı, sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, Güney Kıbrıs'a da barış getirdi. Onun için çok önemli. Savunma, bu anlamda daha da önem kazandı. Biz savaş istemiyoruz. O gücü, birlikteliği göstermek, 'Dünyada biriz, birimize sataşırsanız birlikteyiz' imajı vermek çok önemli. Onun için sık sık bu tür temaslarda bulunmak benim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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