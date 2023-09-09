HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'i ziyaret etti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kına gecesinde silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ramanlı, Erdem ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kına gecesinde silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'i tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti.

Ziyarette Erdem ile görüşen Ramanlı, yaşanan elim olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdem'in sağlık durumu ile ilgili de hastane doktorları ile yakınlarından bilgi alan Ramanlı, en kısa sürede iyileşip mutluluğunun tamama ermesi temennisinde bulundu.