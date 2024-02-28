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HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Yeni bir anayasa ihtiyacı var

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 28 Şubat benzeri süreçlerin bir daha yaşanmaması için yeni, sivil bir anayasa ihtiyaç olduğunu ifade etti. Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat 'postmodern darbe' nin üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlattı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 28 Şubat benzeri süreçlerin bir daha yaşanmaması için yeni, sivil bir anayasa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat "postmodern darbe"nin üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlattı.

Halkın değerlerine, inancına, kültürüne, siyasi tercihine yapılmış darbenin üzerinden geçen uzun zamana rağmen yeterli dersin çıkarılmadığını ve postmodern darbe sürecinin oluşturduğu mağduriyetlerin tam anlamıyla giderilmediğini ifade eden Demir, "28 Şubat kalıntısı zihniyet toplumu bugün hala inanç üzerinden kutuplaştırmaya, 28 Şubat döneminde uygulanan hak ihlallerini tekrarlamaya özlem duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Türkiye'de siyasetin bir daha askeri vesayet tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için vesayetçi zihniyet ve uygulamalarıyla tam olarak hesaplaşılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Darbe zihniyeti uygulamalarıyla hesaplaşmanın en önemli yolu, darbelere meşruiyet zemini oluşturmaya elverişli 1982 Anayasası yerine tamamen yeni, sivil bir anayasanın oluşturulmasıdır. Benzer süreçlerin yaşanmaması için halk iradesini temsil eden TBMM'nin en önemli görevi, sivil bir anayasayı ülkeye armağan etmektir. Bu vesileyle bütün siyasi partilere aynı masada buluşma çağrısı yapıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Şahzade Demir Milletvekili Gaziantep 28 Şubat Politika Güncel Haberler

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