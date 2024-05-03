HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Darbe ürünü anayasa değiştirilmeli

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Darbe ürünü anayasa ile yönetilmek bir utanç kabul edilmeli ve değiştirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak, gazetecilerinin gününü kutladı.

Dünyada ve Türkiye'de tarafsız, dürüst, özgür habercilik yapma çalışmalarının sabote edildiğini, engellendiğini söyleyen Demir, "İlkeli, özgür, tarafsız, dürüst bir basın anlayışının gelişmesi öncelikli hedeflerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını ifade eden Demir, "Türkiye'nin davaya müdahil olma yönünde verdiği karar önemlidir. İşgalci siyonist çete, Adalet Divanı'nda mahkum olmalıdır. Halkımızın da beklentisi Türkiye'nin söz konusu mahkeme sürecine daha etkin bir şekilde katkı sunmasıdır." diye konuştu.

İsrail ile ticaretin tamamen durmasına yönelik kararın geç alındığını fakat bunun da önemli olduğunu dile getiren Demir, önemli bir yanlıştan dönüldüğünü ve bu kararı desteklediklerini söyledi.

Demir, ABD'deki üniversitelerde İsrail'e karşı yapılan protestoları da değerlendirerek, "Bu uğurda bedel ödeyen ABD üniversitelerindeki cesur öğrencileri tebrik ediyor ve destekliyoruz. Türkiye'deki öğrenci kardeşlerimizi de Amerikalı öğrenciler gibi, en az onlar kadar sorumluluk almaya, eylemselliği arttırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni bir anayasa yapılmasına yönelik girişimini değerli bulduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Toplumun yeni anayasa beklentisini karşılamak üzere bütün siyasi partiler mutlaka bir araya gelmeli, kendi anlayışlarından gerekirse tavizler vermeli ve bu kritik eşik aşılmalıdır. Darbe ürünü anayasa ile yönetilmek bir utanç kabul edilmeli ve değiştirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Vesayet kurumlarından ve ideolojilerden arındırılmış, insan haklarına güçlü güvenceler sağlayan adil bir anayasa çalışması bir an evvel başlatılmalıdır."