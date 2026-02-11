Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç, Gazze'ye yardımların bilinçli şekilde kısıtlandığını söyledi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'ye yardımların kısıtlandığını ve açlık ile yoksulluğun bir silah olarak kullanıldığını ifade etti. İsrail'in ateşkese uymadığını vurgulayarak, bölge ülkelerinin sorumluluklarına dikkat çekti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'ye yardımların yeteri kadar ulaştırılamadığını belirterek, "Ortaya çıkan bu tablo yardımların bilinçli şekilde kısıtlandığını, açlık ve yoksulluğun bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de soykırımın devam ettiğini söyledi. İsrail'in ateşkese uymadığını anlatan Dinç, bu nedenle Gazze'ye yeteri kadar yardım malzemesi ulaştırılamadığını aktardı.

Yardımların bilinçli bir şekilde kısıtlandığını belirten Dinç, "Ortaya çıkan bu tablo yardımların bilinçli şekilde kısıtlandığını, açlık ve yoksulluğun bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bölge ülkeleri tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Mevcut şartlar altında direnişi silahsızlandırmaya yönelik bir plan fiilen soykırıma hizmet anlamına gelecektir." ifadelerini kulandı.

Öğrencilerin kapsamlı bir af beklediğini ileri süren Dinç, "Anayasal hak olan eğitim hakkı, üniversitelerle ilişiği kesilmiş bu öğrencilerimiz tekrardan bir af istiyor. 'Bir kısım öğrencileri affedelim, bir kısmı kalsın değil' biz kapsamlı öğrenci affı diyoruz." diye konuştu.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro verilmesi gerektiğini aktaran Dinç, fizyoterapistlerin de atama beklediğini anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
