HÜDA PAR'lı Demir, yerel yönetimler sisteminin ahlaki ve idari bir çöküş içinde olduğunu söyledi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar tam 1048 belediyenin soruşturma geçirmesi, mevcut yerel yönetimler sisteminin ahlaki ve idari bir çöküş içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel yönetimlerdeki sorunların gündemden düşmediğini söyledi.

Bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşılmasını isteyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar tam 1048 belediyenin soruşturma geçirmesi, mevcut yerel yönetimler sisteminin ahlaki ve idari bir çöküş içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tablo, sistemin artık alarm verdiğini ve köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi partilerin aday tercihlerinde ehliyet ve liyakati bir kenara bırakıp sadakati ve ranta dayalı ilişkileri öncelemesi belediyeleri halkın hizmetkarı olmaktan çıkarmış, birer şahsi ikbal kapısına dönüştürmüştür.

Belediyelerin iş ve işlemlerinde şeffaflıktan kaçınması ve denetim mekanizmalarının işletilmemesi, yolsuzluklara davetiye çıkarmakta ve suistimallerin önünü sonuna kadar açmaktadır. Halkımız bilmelidir ki toplum kendi iradesini istismar edenleri cezalandırmadığı sürece bu talan düzeni devam edecektir. Bunun artık net bir şekilde anlaşılması gerekir. Gelinen nokta itibarıyla toplumun ve seçmenin artık inisiyatif alması gerektiği bir kez daha kanıtlanmıştır."

Demir, Mescid-i Aksa'nın uzun süreden beri kuşatma altında olduğunu dile getirerek, "İslam ülkeleri, siyonistlerin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa üzerindeki hukuksuz otoritesine karşı artık somut ve caydırıcı adımlar atmak durumundadır." diye konuştu.