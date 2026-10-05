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HÜDA PAR Malatya 4. Olağan Kongresi'nde Behçet Sevgili yeniden il başkanı seçildi

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HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi Sanat Sokağı Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile çok sayıda partili katıldı; konuşmaların ardından Behçet Sevgili yeniden il başkanı seçildi.

HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı.

Partinin Malatya İl Başkanlığının kongresi, Sanat Sokağı Konferans Salonu'nda toplandı.

Kongreye HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Malatya İl Başkanlığına Behçet Sevgili yeniden seçildi.

Kaynak: AA
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