HÜDA PAR liderinin 'Şeriat istiyor musunuz?' sorusuna verdiği iddia edilen yanıt sosyal medyayı karıştırdı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı'nın katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Şeriat istiyor musunuz?" sorusuna "Sadece istemiyoruz, getireceğiz" yanıtını verdiğine yönelik iddia ve görseller sosyal medyada tartışma yarattı. Programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy yaptığı açıklamada "Yayında böyle bir soru sorulmadı, böyle bir cevap verilmedi. Tamamen sahte bir paylaşım" ifadesini kullanırken, açıklama sonrası söz konusu paylaşımın da silindiği dikkatlerden kaçmadı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Cumhur İttifakı'na katılım için yapılan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcı'ya yöneltildiği iddia edilen bir soru ise sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

İnternete düşen bir tweet'te HÜDA PAR lideri Yapıcı'ya programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy tarafından "Şeriat istiyor musunuz?" sorusu yöneltildiği ve Yapıcı'nın bu soruya "Sadece istemiyoruz, getireceğiz" yanıtı verdiği görülürken, paylaşımın sahte olduğu ise Ersoy'un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

ERSOY: TAMAMEN SAHTE BİR PAYLAŞIM

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yayında böyle bir soru sorulmadı, böyle bir cevap verilmedi. Tamamen sahte bir paylaşım" ifadelerini kullandı. Ersoy'un yaptığı açıklamanın ardından tartışma yaratan sahte paylaşımın da silindiği dikkatlerden kaçmadı.