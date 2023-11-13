HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu, Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen kişiler sahneye çıktı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün partisinin Batman'da düzenlediği mitingde sahneye Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen yüzü kapalı kişilerle çıktı.

"BU KAVGA HEPİMİZİNDİR"

Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingte konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, "Bu siyonist katillerin bütün Müslümanların kutsallarına yaptığı saldırıdır. Bu savaş hepimizindir, bu kavga hepimizindir, bu dava hepimizindir. O yüzden binlerce, on bin kilometre ötedeki insanlar ayağa kalkıyor, Kudüs'e, Gazze'ye direnişe selam gönderiyor" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ KIZDI

Büyük yankı uyandıran bu görüntüler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "HÜDA-PAR mitinginde yapılan suç. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz" notunu düştü.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

ERDOĞAN "HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde İsrail'e karşı direnen Hamas için, "Hamas'a Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. Onların bakışıyla aynen bakmıyorum. Şimdi oradaki seçimi kazanan bir Hamas var, o zaman bir siyasi parti, öyle bakılıyor. Şimdi ise bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki 'Hamas bir terör örgütüdür' diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş terör örgütü değildir. Tam aksine topraklarını koruma mücadelesi veren, müdafaa eden, vatanları için savaşan insanlardır. Aramızdaki bakış açısı bu kadar farklı" ifadelerini kullanmıştı.