Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, "aile hakemliği ve arabuluculuğu" mekanizmalarının hayata geçirilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, aile içi uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik eylemlerine değinerek Türkiye'nin hedef olabileceği uyarısında bulundu.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Aileye yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesi, hukuk mevzuatımıza bunun kazandırılması çok büyük önem arz etmektedir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hiçbir ahlaki ve insani görüşe uymadan hedef almaya devam ettiğini söyledi.

İran'ın, siyonist rejimi ve ABD'nin bölgedeki üsleri dahil tüm askeri varlığını hedef almasının ve vurduğu darbelerin soykırım çetesini tedirgin ettiğini dile getiren Demir, "siyonist rejimin bundan sonraki hedefinin Türkiye olduğuna" dair siyasi ve askeri çevrelerce senaryoların açıkça dillendirildiğini, bu nedenle provokasyonlara gelinmemesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

HÜDA PAR'lı Demir, emperyalistlere karşı ittifaklar kurulması gerektiğini, bütün İslam ülkelerinin bu hassasiyetle konumunu gözden geçirmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

TBMM'ye 12. Yargı Paketi'nin geleceğine yönelik söylemleri anımsatan Demir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve başlamasının ardından özellikle paket kapsamında kamuoyuna yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Demir, boşanma davalarında tarafların boşanma konusunda anlaşmaları halinde bu hususun arabuluculuk yoluyla sonuçlandırılması, nafaka, tazminat ve velayet gibi taleplerin ise ayrı yargılamalara konu edilmesi yaklaşımının mağduriyetleri azaltacağını belirtti.

Aile içi sorunların neredeyse bütün boyutlarıyla mahkeme süreçlerine bırakılmasının aile kurumunun ciddi şekilde sarsılmasına yol açtığını savunan Demir, şöyle konuştu:

"Aileye yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesi, hukuk mevzuatımıza bunun kazandırılması çok büyük önem arz etmektedir. Öte yandan yargı süreçlerinin uzunluğu, geciken adalet sorununu derinleştirmektedir. Hedef süre uygulamalarının, fiilen işler hale getirilmesi, yargılamaların daha hızlı, etkin yürütülmesini sağlayacak düzenlemeler kaçınılmazdır."

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi