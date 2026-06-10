HÜDA PAR'lı Dinç, kamuda çalışan ve kamuya alınacak personele uyuşturucu testi yapılmasını istedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Kamuda çalışan ya da kamuya alınacak personele, uyuşturucu testi yapılması lazım." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu malının yetim malı gibi korunması gerektiğini söyledi.

Belediyelerin adlarının rüşvet ve yolsuzlukla gündeme gelmesinin toplumun siyaset kurumuna güvenini zedelediğini ifade eden Dinç, rüşvet ve yolsuzluğa yönelik verilen cezalarda artırıma gidilmesini istedi.

Uyuşturucu madde kullanımının arttığını söyleyen Dinç, uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

Uyuşturucu madde satışının engellenmesi gerektiğini ifade eden Dinç, uyuşturucu ile mücadelede seferberliğin başlatılmasını talep etti.

HÜDA PAR'lı Dinç, "Kamuda çalışan ya da kamuya alınacak personele, uyuşturucu testi yapılması lazım. Kamu gücünü arkasına alarak, devletin imkanlarını kullanarak bu zehir tacirleriyle işbirliği içerisinde olanların da ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini belirten Dinç, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı cezaların da artırılmasını istedi.