HÜDA PAR'lı Dinç, çocuk ve gençler için şiddet kültüründen koruma çağrısı yaptı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddet kültüründen korumak artık ertelenemez bir devlet politikası olmak zorundadır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gençlerin şiddet kültüründen kurtulması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Son dönemde dijital mecralarda, sokaklarda ve okullarda tanık olunan şiddetin geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Dinç, akran zorbalığının, sosyal medyadaki denetimsizliğin ve kontrolsüz şiddet içeriklerinin birbirini beslemeye devam ettiğini söyledi.

Dinç, "Bu bağlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddet kültüründen korumak artık ertelenemez bir devlet politikası olmak zorundadır. Bu doğrultuda yetkili mercileri somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Çocukların eriştiği sosyal medya platformlarına etkili yaş doğrulama ve koruyucu güvenlik mekanizmaları geliştirilmeli. Platformlar çocuklara yönelik risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü tutulmalıdır. Akran zorbalığı ve siber zorbalıkla mücadele için okullarda etkin bir takip ve müdahale sistemi oluşturulmalı, rehberlik servisleri güçlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA