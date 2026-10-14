HÜDA PAR'lı Demir, Nizip Çayı'na ağır sanayi atıklarının akıtılmasına engel istedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Nizip Çayı bir an önce ıslah edilmeli ve ağır sanayi atıklarının bu nehre akıtılmasına engel olunmalıdır." dedi.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, vatandaşlardan Nizip Çayı'ndaki kirlilik nedeniyle yoğun şikayetler geldiğini söyledi.

Elindeki su şişesini gösteren Demir, "Gördüğünüz su şişesi Nizip Çayı'ndan alınan bir su numunesidir. Görüldüğü gibi koladan bile daha siyah ve zehir dolu. Yıllardan beri mevcut olan bir sorun. Daha önce bu çayımız berrak, herkesin yüzdüğü, içtiği, tarım için kullanabildiği bir çayımızdı, suyumuzdu ama yıllar içerisinde bu nehre akıtılan ağır sanayi atıklarının sonucunda bu nehir tamamıyla zehre dönüştü." diye konuştu.

Çayın 15-20 köyün içinden geçtiğini ifade eden Demir, "Kirliliğin en önemli sebebi Başpınar Organize Sanayi Bölgesinin fabrikalarından buraya akıtılan ağır sanayi atıklarıdır. Çağrımız şu: İnsanımızın sağlığı bu kadar ucuz olmamalıdır. Bu Nizip Çayı bir an önce ıslah edilmeli ve ağır sanayi atıklarının bu nehre akıtılmasına engel olunmalıdır." dedi.

Kaynak: AA