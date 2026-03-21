HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Bin yıldır birlikte yaşamış toplulukları birbirine düşürmek, Siyonizmin ekmeğine yağ sürmektir'

HÜDA-Par Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bin yıldır birlikte yaşamış toplulukları birbirine düşürmek, Siyonizmin ekmeğine yağ sürmektir" dedi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle parti binasında bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Programa HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin, parti teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda gazetecilerin sorularına cevap veren Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Bayramların müminler için bir şiar olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bereketi bol bir Ramazan ayından sonra bizleri bayrama ulaştıran Allah'a hamd olsun. Ancak Gazze'de katliam ve soykırım devam ederken, üzerlerine bombalar yağarken bu bayramı yine buruk yaşıyoruz. Terör şebekesi, ateşkes anlaşmasına rağmen yardımların girişini engelliyor" diye konuştu.

Bölgedeki sıcak gelişmelere dikkat çeken Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran üzerinden bölgeyi büyük bir ateş çemberine sürüklemek istediğini savundu. Yapıcıoğlu, "Amerika düştüğü bataklıktan çıkmak için bölge ülkelerini birbirine kırdırmak istiyor. Savaşı Araplar ve Farslar arasında bir mezhep veya kavim savaşına dönüştürme çabası var. Türkiye'de de İran'a karşı kışkırtıcı söylemlerle fitne ateşi körükleniyor. Bin yıldır birlikte yaşamış toplulukları birbirine düşürmek, Siyonizmin ekmeğine yağ sürmektir. Bu ateş büyürse herkesi yakar" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türki sürecine de değine Yapıcıoğlu, kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını hatırlattı. Raporun 10 partiden 8'inin ortak görüşüyle çıktığını belirten Yapıcıoğlu, "Yüz yıllık bir sorunu bir ayda çözmek mümkün değil ama bir çözüm iradesinin oluşması çok değerlidir. Rapor tam istediğimiz gibi olmasa da farklı görüşlerin ortak noktada buluşmasını değerli bulduğumuz için olumlu buluyor ve sürecin takipçisi olacağız" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı