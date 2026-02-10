Haberler

HÜDA PAR'lı Ramanlı, boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılması için yasal düzenleme önerdi

HÜDA PAR'lı Ramanlı, boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılması için yasal düzenleme önerdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılması ve süresiz nafaka düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aile hukukunun adil ve insani şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin yasal ve usuli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "süresiz nafaka" konusunun yeniden Türkiye'nin gündemine girdiğini belirtti.

Süresiz nafaka verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılmasına ilişkin toplumda beklenti oluştuğunu ifade eden Ramanlı, şunları kaydetti:

"Süresiz nafaka, boşanma sonrası taraflar arasında bitmeyen bir bağımlılık ilişkisi doğurmakta, özellikle kısa süre sonra boşanmayla sonlanan evliliklerde ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Aynı şekilde çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürmesi tarafları yıpratmakta, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini artırmaktadır. Bu nedenle nafaka uygulamasının evlilik süresiyle orantılı süreli ve ölçülü bir sisteme kavuşturulması geçimini sağlayamayacak durumda olanların ise sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin yasal ve usuli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Bizler aileyi zayıflatan değil güçlendiren, ideolojik değil, adil ve insani bir aile hukuku düzenleme çağrımızı sunuyoruz."

Her kadının doğumunu gerçekleştireceği yeri seçme hakkının bulunduğunu kaydeden Ramanlı, "Uygun gebeliklerde evde planlı doğumun, kamusal sağlık hizmetleri kapsamında tanımlanması ve yapılandırılması önemli bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi