HÜDA PAR, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

AMERİKA'nın İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyesi grup, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Filistin bayrağı taşıyan grup, 'Hamas'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan atarak ABD'yi protesto etti.

Amerika'nın Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'i desteklemesi dolayısı ile saat 22.00'de bir araya gelen HÜDA PAR üyeleri, Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup, açtıkları dövizlerle İsrail'i ve ABD'yi protesto etti. Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından başlayan protesto gösterisinde 'Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atıldı.

'BİZ ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, 'Sakın bu zulme karşı sessiz kalmayın. Sakın buraya gelip basın açıklaması yapıp, iki slogan atıp gittiğimiz için bir şey ifade etmiyor demeyin. Biz asla sessiz kalmayacağız. Ta ki bu zulüm son bulana kadar, sesimiz kısılmayacak. Yerimizde durmayacağız ve hiçbir zaman susmayacağız. Onlara şunu hep haykıracağız ve söyleyeceğiz. Müslümanların rahat etmediği topraklarda, Müslümanların rahat etmediği dünyada, size bundan sonra asla rahat yüzü yok. Bir de zulme sessiz kalanlar var. Zalime destek olanlar var. Bir de mazlumun yanında olduğunu haykıran, mazlumla yan yana durduğunu söyleyen, mazlumla yan yana olmaktan vazgeçmeyenler var. İşte biz onlarız. İlk günden beri şu zalimlere sırtlarını dayadılar. ABD'ye sırtını dayadılar. Avrupa'nın zalimlerine sırtını dayadılar" dedi.