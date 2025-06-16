HSK Yeni Daire Başkanları Seçildi

HSK Yeni Daire Başkanları Seçildi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) yapılan seçimlerde Turan Kuloğlu'nun Birinci Daire Başkanlığına, Fuzuli Aydoğdu'nun ise İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkan Vekilliğine seçildiğini duyurdu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkan Vekilliğine Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Genel Kurulda; HSK Birinci Daire Üyeliklerine Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir, Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş, Seyfi Han seçilmiştir. HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkan Vekilliğine Fuzuli Aydoğdu seçilmiştir. HSK daire başkanlarımıza ve üyelerimize görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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