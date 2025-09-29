Haberler

HSK Üyeliği İçin Başvuru Süreci Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular 10 Ekim'de sona erecek ve adaylar, TBMM tarafından belirlenen şartları taşımaları gerekecek.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular 10 Ekim'de sona erecek.

Meclis Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye bir üye seçilecek.

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adaylarının, TBMM Başkanlığına bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvurmaları gerekecek.

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.