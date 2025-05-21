HSK Üyeleri Seçildi: 5 Yeni Üye Belirlendi

HSK Üyeleri Seçildi: 5 Yeni Üye Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Kurul'da yapılan seçimlerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) görev yapacak 5 üye belirlendi. Seçimlerde CHP Grubu katılmadı ve kura çekimiyle üyeler seçildi.

GENEL KURUL'DA, HSK'DA GÖREV YAPMAK ÜZERE 5 ÜYE SEÇİLDİ

Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boş olan 5 üyelik için seçimlere geçildi. CHP Grubu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon'da HSK üyeliği için belirlenen 15 aday için yapılan seçimlerde Anayasa ihlali yapıldığını gerekçe göstererek, seçimlere katılmadı. İlk 2 turda yapılan seçimlerde üye tam sayısının 5'te 3'ü sağlanamadığı için adaylar kura çekimiyle belirlendi. Yapılan kura çekimine göre; Yargıtay üyeleri arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay üyeleri arasından Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından ise Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.