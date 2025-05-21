HSK Üyeleri Seçildi: 5 Yeni Üye Belirlendi

GENEL KURUL'DA, HSK'DA GÖREV YAPMAK ÜZERE 5 ÜYE SEÇİLDİ

Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boş olan 5 üyelik için seçimlere geçildi. CHP Grubu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon'da HSK üyeliği için belirlenen 15 aday için yapılan seçimlerde Anayasa ihlali yapıldığını gerekçe göstererek, seçimlere katılmadı. İlk 2 turda yapılan seçimlerde üye tam sayısının 5'te 3'ü sağlanamadığı için adaylar kura çekimiyle belirlendi. Yapılan kura çekimine göre; Yargıtay üyeleri arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay üyeleri arasından Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından ise Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.