HSK'nın yeni üyeleri resmen açıklandı! İşte o isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Hakimler Savcılar Kurulu'na atanan 4 isim yer aldı. Yayımlanan kararla, Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür HSK üyeliğine getirildi.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine getirildi.
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK)'nun yeni üyeleri belli oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre 4 kişi HSK üyeliğine atandı.
İŞTE O İSİMLER
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine getirildi.