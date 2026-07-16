Hristodulidis: "Kıbrıs sorununda yeni gelişmeler yaşanacak, hareketli bir yaz olacak"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin çözüm sürecinde daha etkin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, Raffaele Fitto'nun görevlendirilmesinin ardından Kıbrıs sorununda yeni gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiliz Independent gazetesinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çözüm planı hazırladığı yönündeki haberleri yalanladı. 15 Temmuz 1974 darbesinde hayatını kaybedenler için Aziz Konstantin ve Helena Kilisesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, haberde yer alan iddialara ilişkin, "Haberde anlatılanların hiçbiri mevcut değil" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin ivme kazandığını gösterecek yeni gelişmeler yaşanacağını belirten Hristodulidis, hedeflerinin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu söyledi.

"Fitto'nun görevlendirilmesinin ardından yeni gelişmeler yaşanacak"

Paris'te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesini önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Fitto'nun görevlendirilmesinin ardından Kıbrıs sorununda yeni gelişmeler yaşanacağını dile getiren Hristodulidis, çözümün Avrupa Birliği'nin ilkeleri, değerleri ve müktesebatıyla tamamen uyumlu olması gerektiğini ifade etti. Genişletilmiş gayriresmi konferansın tarihine ilişkin soruya da yanıt veren Hristodulidis, gerekli açıklamaların sürecin tarafları tarafından yapılacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin çözüm sürecinde ilk kez bu kadar etkin rol üstlenmeye hazır olduğunu savunan Hristodulidis, daha önce de dile getirdiği "hareketli bir yaz" beklentisini yineleyerek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Fitto'nun görevlendirilmesini bu dönemde açıklamasının tesadüf olmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin muhtemel genişletilmiş konferansta daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Hristodulidis, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme istediğini hatırlatarak, böylesi bir süreçte AB'nin masada bulunmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasına yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise Hristodulidis, bu yönde farklı bir açıklama beklemediğini, önemli olanın ortaya çıkacak sonuçlar olduğunu ifade etti. Hristodulidis, Fitto'nun Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sıfatıyla görevlendirilmesinin sürece verilen önemin arttığını gösterdiğini söyledi.

Açıklamalar Rum basınında manşet oldu

Hristodulidis'in "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin haberler duyacaksınız" ve "hareketli bir yaz" mesajları Rum basınında geniş yer buldu. Fileleftheros gazetesi haberi "Kıbrıs sorununa ilişkin haberleri önceden duyurdu", Politis gazetesi "Açıklamalar geliyor. Gelişmelere yönelik hareketlilik mi, sloganlar mı?", Alithia gazetesi "Kıbrıs sorunu yeni testte", Haravgi gazetesi ise "Kıbrıs sorununda tetikte bir yaz mı?" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

Politis gazetesine konuşan Rum müzakereci Menelaos Menelau, siyasi iradenin bulunması halinde Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın yaz sonundan önce gerçekleştirilebileceğini öne sürerek, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temmuz ayı sonunda yeniden adaya dönmesinin beklendiğini ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı