Hong Kong'da Yangın Faciası: 151 Ölü

Hong Kong'da "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Hong Kong'da "Wang Fuk Court" sitesinde 26 Kasım'da çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Sitedeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Hong Kong Polisi Tsang Shuk-yin düzenlediği basın toplantısında, 40'tan kişinin hala kayıp olduğunu ve şu ana kadar 13 kişinin "adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi. Tsang yaptığı açıklamada, "Bazı cesetler kül haline geldi, bu nedenle kayıp kişilerin hepsini tespit edemeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Müteahhitler, standartların altında kalitedeki malzemeler kullandı"

Hong Kong'un İdari İşlerden Sorumlu Baş Sekreteri Eric Chan yangınla ilgili olarak, "Yenileme çalışmalarında görev alan müteahhitler, ulaşılması zor alanlarda standartların altında kalitedeki malzemeler kullanarak, bunları denetçilerden etkili bir şekilde gizlediler" açıklamasını yaptı.

"Kullanılan köpük yalıtımı alevleri körükledi"

Yetkililere göre, müteahhitler tarafından kullanılan köpük yalıtımı alevleri körükledi ve kompleksteki yangın alarmları düzgün çalışmadı. Bin 100'den fazla kişi tahliye merkezlerinden geçici barınaklara taşındı, 680 kişi yurtlara ve otellere yerleştirildi. Nüfus sayımı verilerine göre apartman bloklarında 4 binden fazla kişi yaşıyordu.

" Hong Kong'u karıştırmaya teşebbüs eden Çin karşıtı düzen bozucuları sert bir şekilde uyarıyoruz"

Çin Ulusal Güvenlik Ofisi'nden " Hong Kong'u kaosa sürükleme" çabalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Felaket yoluyla Hong Kong'u karıştırmaya teşebbüs eden Çin karşıtı düzen bozucuları sert bir şekilde uyarıyoruz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, mutlaka sorumlu tutulacak ve sıkı şekilde cezalandırılacaksınız" ifadeleri kullanıldı. Güney Çin Sabah Postası haberinde, 2 kişinin "provokatif eylemler gerçekleştirdiği" şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Hong Kong'daki yangın, 1948'de bir depo yangınında 176 kişinin öldüğü olaydan bu yana meydana gelen en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti. - HONG KONG