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Hollanda, Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye bir fırkateyn gönderdi

Hollanda, Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye bir fırkateyn gönderdi
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Hollanda Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda olası mayın temizleme görevi için bir fırkateynin bölgeye gönderildiğini duyurdu. Almanya'nın ardından Hollanda da bölgeye savaş gemisi gönderen ülkeler arasına katıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye bir fırkateyn gönderildiğini açıkladı.

Almanya'nın ardından Hollanda da Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye savaş gemisi gönderdi. Hollanda Savunma Bakanlığı, söz konusu görev için bölgeye bir fırkateyn gönderildiğini açıklayarak, fırkateynin şu anda Hint-Pasifik bölgesinde bulunduğunu ve Hürmüz Boğazı bölgesine ulaşmasının birkaç hafta süreceğini belirtti.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, dün yaptığı açıklamada Almanya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladığını aktararak, "Şu anda mayın tarama gemimiz Fulda ve ikmal gemimiz Mosel, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz'e doğru seyrediyor" demişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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