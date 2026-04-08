Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, Türkiye'ye geliyor

HOLLANDA Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, göreve geldikten sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Berendsen, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın görüşmede; ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkartılması hedefi çerçevesinde çalışmaya devam edilmesinin önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor.

SAVAŞLAR ELE ALINACAK

Görüşmede ayrıca Bakan Fidan'ın, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla barışçıl çözüm arayışları kapsamında yürütülen çabalar ve temaslar hakkında bilgi paylaşması öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik diplomatik süreçler, Suriye'nin yeniden kalkınması ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik fikir alışverişinde de bulunulması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı