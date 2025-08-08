Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze Planına Tepki

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planının "yanlış bir adım" olduğunu belirterek Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planına tepki gösterdi. Bakan Veldkamp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını yoğunlaştırma planı yanlış bir adım. İnsani durum felaket düzeyde ve acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Bu karar, buna hiçbir şekilde katkıda bulunmayacak ve rehinelerin evlerine dönmesine de yardımcı olmayacak" ifadelerini kullandı. Veldkamp, "Hollanda hükümeti her zaman netti: Gazze Filistinlilere aittir. Şimdi ihtiyaç duyulan şey ateşkes, çok daha fazla insani yardım, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve müzakereli bir çözümdür" ifadelerine yer verdi. - AMSTERDAM