Hollanda'da Yeni Başbakan Yemin Etti

Hollanda'da 7 ayın ardından yeni hükümetin yemin etmesi ile ülkenin yeni başbakanı eski istihbarat başkanı Dick Schoof oldu.

Hollanda'da 22 Kasım 2023'de düzenlenen genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı eski istihbarat başkanı Dick Schoof oldu. Schoof, liderliğindeki yeni hükümet Huis Ten Bosch Sarayı'nda Hollanda Kralı Willem Alexander'ın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Schoof'un liderliğindeki koalisyon hükümetinde Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) yer alıyor. Schoof, koalisyona başkanlık etmesi için önerilen beşinci kişiydi.

Wilders, kabinede yer almadı

Seçimlerde yüzde 23,49 oy alan aşırı sağcı Wilders, başbakanlık görevi için gereken desteği alamamıştı. Wilders, kabinede yer almazken, partisi Ticaret Bakanlığı ve Göç Bakanlığı da dahil olmak üzere kabinedeki 15 bakanlıktan 5'ini aldı. Kabinede ayrıca, VVD, İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığını, NSC, Dışişleri Bakanlığını ve BBB ise Konut Bakanlığını aldı.

Seçimlerde partisi mecliste 37 koltuk kazanan Wilders'ıni meclisteki en etkili siyasetçilerden biri olması bekleniyor. Wilders'ın başbakan olamaması ile Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması, Hollanda sınırlarının kapatılması ve Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) içindeki geleceğiyle ilgili referandum düzenleme vaatleri rafa kalkmış oldu. - AMSTERDAM