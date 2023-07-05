Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşen Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmeye Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler damga vurdu. Erdoğan, İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın İsveç'te Kuran'a yönelik saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının kabul edilemeyeceğini belirttiği sözler iki liderin görüşmesine damga vrudu.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rutte'nin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

"TERÖRÜ ÖVEN GÖSTERİLER ATILAN ADIMLARI BOŞA ÇIKARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

"BU AÇIKÇA BİR İFADE SUÇU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti. Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı."