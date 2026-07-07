Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'da
NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya geldi. Jetten'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Zirve çerçevesinde Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Jetten'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı